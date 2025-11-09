По данным синоптиков, в регионе ожидается неустойчивая погода: осадки (дождь, снег), днём на севере и востоке — сильные осадки, местами гололёд и низовая метель. На западе, севере и востоке области — туман.

По области

Ветер: юго-западный с переходом на северо-западный 9–14 м/с , порывы 15–20 м/с ; днём на севере и востоке временами до 23 м/с .

юго-западный с переходом на северо-западный , порывы ; днём на временами до . Температура: ночью 0…+5 °C (на юго-востоке до −3 °C), днём 0…+5 °C, на юге до +8 °C.

г. Костанай

Погода: облачно, осадки (дождь, снег) , низовая метель , гололёд .

облачно, , , . Ветер: юго-западный с переходом на северо-западный 9–14 м/с , порывы 15–20 м/с .

юго-западный с переходом на северо-западный , порывы . Температура: ночью 0…−2 °C, днём +3…+5 °C.

Предупреждение: на дорогах — скользко и местами плохая видимость. Водителям рекомендуется увеличить дистанцию и избегать резких манёвров; пешеходам — выбирать нескользящую обувь и быть осторожными при переходе дороги.

