Погодный микс: от дождя до метели при ветре до 23 м/с

— Сегодня, 19:29
По данным синоптиков, в регионе ожидается неустойчивая погода: осадки (дождь, снег), днём на севере и востокесильные осадки, местами гололёд и низовая метель. На западе, севере и востоке области — туман.

По области

  • Ветер: юго-западный с переходом на северо-западный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с; днём на севере и востоке временами до 23 м/с.
  • Температура: ночью 0…+5 °C (на юго-востоке до −3 °C), днём 0…+5 °C, на юге до +8 °C.

г. Костанай

  • Погода: облачно, осадки (дождь, снег), низовая метель, гололёд.
  • Ветер: юго-западный с переходом на северо-западный 9–14 м/с, порывы 15–20 м/с.
  • Температура: ночью 0…−2 °C, днём +3…+5 °C.

Предупреждение: на дорогах — скользко и местами плохая видимость. Водителям рекомендуется увеличить дистанцию и избегать резких манёвров; пешеходам — выбирать нескользящую обувь и быть осторожными при переходе дороги.



