Погоду будет формировать Североатлантический циклон — прогноз

На большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града.

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Сильные дожди ожидаются 13 августа на северо-западе, севере, 14-16 августа на западе, северо-западе, севере страны. По Казахстану ожидается усиление ветра.

На юге и востоке страны в дневное время ожидается сильная жара +35+38°С, на остальной территории Казахстана столбики термометров будут колебаться от +18+26°С до +22+33°С.

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