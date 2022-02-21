Погоду испортит антициклон. Прогноз на 22-24 февраля

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета на предстоящие три дня.

В предстоящие трое суток южная половина территории Казахстана все еще будет находиться под властью обширного антициклона, с чем сохранится погода без осадков.

Однако северная половина страны окажется под влиянием фронтальных разделов — ожидается снег, низовая метель, усиление ветра до 15-23 м/с. По республике ожидаются туман и гололед.

Столбики термометров на севере и в центре страны ночью сохранятся в пределах 5-20 мороза, на востоке 10-29 градусов мороза, на юге от 5 мороза до 5 тепла, на западе понизятся до 0-10 мороза.

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