Погоду испортит антициклон. Прогноз на 22-24 февраля

obrazovaka.ru
Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета на предстоящие три дня.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В предстоящие трое суток южная половина территории Казахстана все еще будет находиться под властью обширного антициклона, с чем сохранится погода без осадков.
Однако северная половина страны окажется под влиянием фронтальных разделов — ожидается снег, низовая метель, усиление ветра до 15-23 м/с. По республике ожидаются туман и гололед.
Столбики термометров на севере и в центре страны ночью сохранятся в пределах 5-20 мороза, на востоке 10-29 градусов мороза, на юге от 5 мороза до 5 тепла, на западе понизятся до 0-10 мороза.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: