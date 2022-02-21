USD 428.32
EUR 486.96
RUB 5.65
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Погоду испортит антициклон. Прогноз на 22-24 февраля

Погоду испортит антициклон. Прогноз на 22-24 февраля

obrazovaka.ru

Vinkmag ad

Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета на предстоящие три дня. 

В предстоящие трое суток южная половина территории Казахстана все еще будет находиться под властью обширного антициклона, с чем сохранится погода без осадков.

Однако северная половина страны окажется под влиянием фронтальных разделов — ожидается снег, низовая метель, усиление ветра до 15-23 м/с. По республике ожидаются туман и гололед.

Столбики термометров на севере и в центре страны ночью сохранятся в пределах 5-20 мороза, на востоке 10-29 градусов мороза, на юге от 5 мороза до 5 тепла, на западе понизятся до 0-10 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Ситуацию с сахаром в магазинах прокомментировала пресс-служба акима Костаная
Следующая новость

Три автомобиля столкнулись в Костанае