Погоду определит циклон. Прогноз на 3-5 ноября

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Прогноз погоды озвучили синоптики Казгидромета.
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В предстоящие дни погоду Казахстана будет определять малоподвижный Северо-западный циклон с большими запасами влаги, с которым ожидается неустойчивый характер погоды.
Пройдут осадки в виде дождя и снега, днем 4, ночью 5 ноября на северо-западе, севере, днем 4, сутки 5 ноября в горных и предгорных районах юга, юго-востока республики ожидаются сильные осадки, 5 ноября ночью на юго-западе Казахстана пройдет сильный дождь.
По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра в северо-западных, северных регионах с низовой метелью.
Резких изменений в температурном фоне по Казахстану не ожидается.
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