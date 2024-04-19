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Погоня за несовершеннолетним мотоциклистом в Костанае попала на видео

Фотография для новости Погоня за несовершеннолетним мотоциклистом в Костанае попала на видео

Кадр из видео

В полночь 19 апреля в центре Костаная патрульной полицией был замечен мотоциклист, который “газовал” на месте и нарушал общественный порядок, рассказали в ДП Костанайской области.

После замечаний полицейских, он сорвался с места и поехал по площади акимата и сити-центру. Движение транспортных средств по этим местам запрещено.

Факт невыполнения требований сотрудников полиции об остановке транспорта будет рассматривать суд.
К тому же, родители несовершеннолетнего привлечены к ответственности за его нахождение вне жилища после 23:00 часов.

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