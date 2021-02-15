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Погоню за автоугонщиками сняли на видео полицейские

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Преследование полицейскими автоугонщиков попало на видео в Костанайской области, передает Tengrinews.kz.

Кадры погони за преступниками в Костанайской области показали на онлайн-брифинге Министерства внутренних дел.

Судя по видео, погоня шла от поселка Рязановка до села Майколь.
Ранее глава МВД Казахстана сообщал, что 80-85 процентов угнанных машин увозят в Россию. Такой же процент угнанных автомобилей уходит из Российской Федерации на территорию Казахстана.
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