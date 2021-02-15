Погоню за автоугонщиками сняли на видео полицейские

Судя по видео, погоня шла от поселка Рязановка до села Майколь.

Ранее глава МВД Казахстана сообщал, что 80-85 процентов угнанных машин увозят в Россию. Такой же процент угнанных автомобилей уходит из Российской Федерации на территорию Казахстана.