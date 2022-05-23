Погорельцам из Костаная начали выплачивать компенсации

Погорельцам с улицы Набережной в Костанае начали выплачивать компенсацию за сгоревшие дома. Общую сумму сегодня озвучили в акимате областного центра. Она составила свыше 150 млн тенге. Причем выплата, как подчеркнул, аким города, зависела от стоимости земельного участка. При этом хозяевам двух домов из-за отсутствия нужных документов, ущерб пока не возмещён.

Пожар 9 мая в Костанае оставил без крыши над головой по улице Набережной 13 семей. Тогда в огне полностью сгорело 12 домов, один из них — на два хозяина, еще два дома пострадали от огня частично. Пострадавшими, как отметили в акимате Костаная, признано 63 человека, среди которых 17 детей. Помимо этого сгорело и 4 автомобиля , еще две машины пострадали частично. Часть пострадавших разместили в Костанайском областном реабилитационном центре. Здесь и сейчас проживает 34 человека

— В качестве первой помощи каждой семье выплачено по 200 тыс. тенге за счет привлеченных средств , также выданы продуктовые наборы на — 754 тыс. для 15 семей. Оказана единовременная социальная помощь в размере 214 тыс. тенге (70 МРП) каждой пострадавшей семье. Это 3,2 млн. тенге, — рассказал на аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев.

Помимо этого, как отметил аким Костаная, завершила работу и комиссия по определению стоимости имущества, уничтоженного в результате пожара. И уже 19 мая начались выплаты. 11 семей, дома которых сгорели полностью, уже получили деньги с учетом стоимости земельного участка на приобретение жилья.

— Компенсации получили из 13 семей, которые сгорели полностью, — 11 семей. По двум объектам , в связи с неполным пакетом правоустанавливающих документов, владельцам рекомендовано вопрос возмещения вреда, разрешить в судебном порядке. Мы будем участвовать, если нужно, добавил Жундубаев.



Так же, как отметил глава областного центра, по инициативе Общественного совета города был открыт специальный счет по оказанию благотворительной помощи пострадавшим. На данный момент в него перечислено 3,4 млн тенге. Это деньги жителей областного центра, которые решили помочь погорельцам. К примеру, представители аппарата акима города перечислили в него в виде однодневного заработка 335 тыс. тенге.



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