Министерство внутренних дел обратилось к казахстанским родителям, передает Polisia.kz.

Сотрудниками по противодействию наркопреступности в Астане задержаны две 16-летние студентки столичного ВУЗа, у одной из которых изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере для дальнейшего распространения.

Кроме того, в Карагандинской области задержаны двое подростков, учащиеся 9 и 10 классов, которые расклеивали объявления со ссылками на Telegram-канал, посредством которого распространялись наркотики.

Все указанные факты подпадают под уголовное наказание и предусматривают лишение свободы. За 2024 год полицией задержан 61 несовершеннолетний, причастный к незаконному обороту наркотиков.

С начала года уже задержано шесть подростков.

«Уважаемые родители! Призываем вас постоянно говорить со своими детьми о пагубности и вреде употребления наркотиков, правовых последствиях их поступков. Быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей. Они не должны бояться рассказать вам, если их вовлекают в противоправную деятельность. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Мы просим вас обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет. Мы призываем вас не быть в категории тех, кто считает, что «с нами это не случится, у наших детей другое воспитание», а быть бдительными! Только сообща мы сможем создать безопасную среду для наших детей и предотвратить возможные правонарушения», — отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

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