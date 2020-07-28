Пограничниками Костанайской области задержано 10 тонн золотосодержащей руды

27 июля в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» сотрудниками Департамента ПС КНБ РК по Костанайской области при досмотре грузовой автомашины, следовавшей из города Нур-Султан в Челябинскую область РФ, выявлена золотосодержащая руда, перевозимая в 12 объемных мешках. Об этом сообщает пресс-служба КНБ РК.

Общий вес около 10 тонн. По документам груз был оформлен как «кварцит»

По мнению экспертов, выход чистого золота из 1 тонны золотосодержащей руды составляет до 1 кг, по данным Национального банка РК стоимость 1 грамма золота– 25 213 тенге. Согласно предварительной оценке сумма изъятой продукции может составлять около 250 млн. тенге.

Задержанный груз для процессуальной оценки передан в Департамент государственных доходов по Костанайской области.

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