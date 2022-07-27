Погрязли в кредитах. 24 миллиона тенге выманили мошенники у супругов в Костанайской области

Эльмира Жолбарисова не может сдержать слез. Женщина вместе с мужем стали жертвами мошенников. Увидев в соцсетях рекламу о том, что можно заработать большие деньги на инвестирование в торговлю нефтью и газом, супруги решили попробовать.

Оставили заявку на сайте, им сразу же перезвонили и рассказали, как действовать далее.

«Мы зарегистрировались, внесли первую сумму 100 тысяч в этот же вечер. Нам прикрепили куратора, которая курировала нас. Мы связались с ней, она сказала, что для того, чтобы иметь хороший доход нужна приличная сумма на счету, чтобы была прибыль. Она нам помогала, даже мысли не было. Она сказала сейчас оформим с вами рассрочку, оформили через Народный и Каспий»,- говорит женщина.

Эльмира Жолбарисова рассказывает, что у нее был личный кабинет, с логином и паролем, где были отображены их денежные переводы. Но двух миллионов тенге было недостаточно. Для того, чтобы вывести деньги, по словам людей, с которыми общалась Эльмира, необходимо было произвести еще одну оплату. У потерпевших больших накоплений не было, поэтому мошенники предложили взять кредит в банке.

«Наш куратор попросила опять внести сумму, сказала идти в банк — вы кредиты возьмете, а потом в течении недели закроем вывод средств и вы сразу кредиты закроете. В мыслях не было, что это обман, мошенничество. 11 июля я беру кредит 5 миллионов и вкладываю туда. За один день, 2 миллиона там, которые лежали, и плюс 100 тысяч вывод вышел 323 доллара»,- вспоминает Эльмира Жорлбарисова.

После того, как они вложили еще 5 миллионов, им на счет упал первый вывод в размере 150 тысяч тенге. После этого супруги решили, что смогут и впрямь заработать деньги. Но, всех вложенных средств было недостаточно, для вывода более крупной суммы нужны были еще деньги. Женщина снова отправляется в банк, берет еще 3 миллиона тенге.

«Затем нам говорят вывод делаем 50 тысяч долларов. Но для того, чтобы вывод сделать транзакцию, чтобы деньги успешно прошли, чтобы никто не перехватил надо еще 5 миллионов. Ну уже такие суммы вложены. Самое страшное, что мы никому не говорили, мы в это поверили, они нас загипнотизировали»,- со слезами вспоминает потерпевшая.

Вывести желаемую сумму не удалось. Мошенники им сказали, что перевести сумму на карту не получится, и они отправят их курьером. Но его услуги тоже надо оплатить. И только тогда, супруги поняли, что их обманывают. В общей сложности на счет аферистов они перевели 24,5 миллиона тенге. В августе им надо внести первый ежемесячный платеж за кредиты, по всем кредитам это около 1 миллиона тенге. Супруги написали заявление в полицию. В пресс-службе Департамента полиции области нам сообщили, что по данному факту действительно начато досудебное расследование по статье «Мошенничество». Проводятся все необходимые следственные действия.

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