По данным Министерства просвещения Республики Казахстан в 2025 году планируется увеличение охвата детей от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением до 95%.

Планируется расширить сеть консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих дошкольные организации до 4 245 ед. для оказания методической поддержки по вопросам ухода, воспитания и развития детей дошкольного возраста в условиях семьи.

В рамках реновации будет проведен ремонт и обновлено оснащение в 260 государственных детских садах. 500 тыс. детей будут участвовать в пилотном проекте «Тілге бойлау» по погружению в казахский язык .

В 2025 году во всех регионах Казахстана планируется внедрение ваучерного финансирования дошкольного воспитания и обучения по принципу «деньги за ребенком».

В среднем образовании планируется ввод 272,8 тыс. ученических мест;

90% охват детей с особыми образовательными потребностями специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией;

приобретение 1 тыс. современных предметных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники, STEM;

запуск проекта по реновации 1,3 тыс. сельских школ.

По направлению техническое и профессиональное образование планируется 100% охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов);

увеличение целевого заказа с обязательством трудоустройства на 10 тыс. мест;

увеличение стоимости подушевого норматива в 2 раза;

оснащение и укрепление материально-технической базы 80 колледжей в т.ч. через привлечение частных инвестиций; открытие на базе колледжей 10 мини-предприятий.

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