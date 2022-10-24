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Похищают детей, заманивая конфетами. Сообщение рассылают казахстанцы

Похищают детей, заманивая конфетами. Сообщение рассылают казахстанцы.

Рассылку о мужчинах, которые якобы похищают детей, заманивая их конфетами, прокомментировали в Министерстве внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В WhatsApp распространяется аудиосообщение, в котором женщина рассказывает, как неизвестные пытались похитить ее сына. Согласно сообщению, мужчина в маске якобы предлагал мальчику конфеты и убеждал его сесть в черный фургон, в котором находились несколько других мужчин.

В сообщении женщина говорит, что ее сыну удалось убежать от злоумышленников, но она тем не менее намерена обратиться в полицию и сообщить о произошедшем.

Ситуацию прокомментировали в МВД. По данным ведомства, распространяемую  информацию проверили, она не подтвердилась.

«Подобные обращения в полицию не поступали», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что женщина в сообщении говорит о некой банде, якобы «работающей» таким образом. В МВД отметили, что ни о какой банде педофилов стражам порядка также не сообщали. Более того, рассылка о группе мужчин, разъезжающих по дворам и ворующих детей, — старый фейк.

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