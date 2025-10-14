16 июля 2025 года Президент Казахстана подписал Закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства, который усиливает меры по обеспечению безопасности граждан. Документ направлен на предупреждение ситуаций, когда ненасильственные противоправные действия, посягающие на частную жизнь, могут перерасти в тяжкие преступления против личности. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Одним из ключевых нововведений стало введение в Уголовный кодекс новой статьи — 115-1 «Сталкинг». Под сталкингом понимается незаконное преследование человека, не связанное с применением насилия.

Что предусматривает статья о сталкинге

Сталкинг отнесен к категории уголовных проступков, поскольку не содержит признаков насилия, однако может нести серьезную угрозу безопасности граждан.

Закон направлен на защиту потенциальных жертв от преследователей на ранней стадии — до того, как действия перерастают в физическое воздействие или угрозы.

С момента вступления закона в силу — с 16 сентября 2025 года — в Казахстане зарегистрированы два уголовных дела по фактам сталкинга: в Атырауской и Павлодарской областях.

За совершение сталкинга предусмотрено наказание в виде:

штрафа до 200 МРП ,

либо исправительных работ в том же размере,

либо общественных работ на срок до 200 часов ,

либо ареста до 50 суток.

Ответственность за принуждение к браку

Тем же законом введена новая статья — 125-1 «Принуждение к вступлению в брак», направленная на защиту женщин и несовершеннолетних.

Если женщина была похищена и принуждена к браку под угрозой насилия или уничтожения имущества, преступнику грозит наказание:

штраф до 2000 МРП ,

либо исправительные работы в том же размере,

либо ограничение свободы до 2 лет ,

либо лишение свободы до 2 лет.

Если же действия похитителя привели к тяжким последствиям по неосторожности, срок лишения свободы увеличивается до 5–10 лет.

Первые уголовные дела уже расследуются

Первые факты принуждения к вступлению в брак зарегистрированы в Шымкенте и Кызылординской области. В обоих случаях потерпевшими оказались несовершеннолетние девушки.

Расследования продолжаются и находятся на контроле органов прокуратуры. Правоохранительные органы подчеркивают, что новые нормы направлены на предупреждение насилия и защиту достоинства человека, а также на формирование в обществе нулевой терпимости к любым формам принуждения и преследования.

