Похитили полмиллиона. Разбойное нападение на пенсионерку раскрыто в Костанайской области

Аулиекольские полицейские совместно с оперативниками облдепартамента в течение суток задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на пенсионерку, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

23 февраля в полицию Аулиекольского района поступило заявление от 71-летней жительницы села Кушмурун. Пенсионерка сообщила, что ночью в ее дом ворвались мужчины и похитили около 600 тыс.тенге сбережений и золотые серьги.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Полиция установила, что неизвестные около 4 часов утра пришли в дом потерпевшей, входную дверь взломали ломом. Как рассказала пенсионерка, она проснулась от шума в комнате. Двое мужчин, светя фонариком, что-то искали. Пригрозив женщине отверткой, они продолжали искать деньги. В тумбочке, в железной коробке они нашли деньги и серьги, после чего быстро покинули дом. На месте преступления полицейские изъяли бутылку из-под пива, следы обуви и лом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали местных жителей, двух братьев в возрасте 25 лет, третий подозреваемый 26 лет.

По словам заместителя начальника отдела полиции района подполковника полиции Жансерика Хасанова, подозреваемые знали, что пенсионерка проживает одна и у нее имеются сбережения. Одев медицинские маски, двое аулиекольцев проникли в дом, а один из братьев стоял на улице. Все задержанные дали признательные показания.

Деньги и золотые изделия вернули владелице.

По данному факту ведется досудебное расследование, зарегистрированное по статье 192 Уголовного кодекса.

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