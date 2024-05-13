Похитителей крышек от канализационных люков нашли полицейские в Костанае

5 мая во дворах домов по ул. Урицкого 9 и Темирбаева 14. неустановленные лица похитили две металлические крышки от канализационных люков. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

6 мая было совершено аналогичное преступление со двора дома по ул. Тәуелсізідік, 170.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции городского управления Жанибеком Каиповым и Али Нургалиевым на одном из пунктов приема металлолома были задержаны двое местных жителей.

Оба признаны подозреваемыми в краже вышеуказанных металлических люков

По факту хищения в группе лиц проводится досудебное расследование,-отметили в ведомстве.

За это деяние двум местным жителям грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет с конфискацией имущества.

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