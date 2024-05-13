Похитителей крышек от канализационных люков нашли полицейские в Костанае

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
5 мая во дворах домов по ул. Урицкого 9 и Темирбаева 14. неустановленные лица похитили две металлические крышки от канализационных люков. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
6 мая было совершено аналогичное преступление со двора дома по ул. Тәуелсізідік, 170.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции городского управления Жанибеком Каиповым и Али Нургалиевым на одном из пунктов приема металлолома были задержаны двое местных жителей.
Оба признаны подозреваемыми в краже вышеуказанных металлических люков
По факту хищения в группе лиц проводится досудебное расследование,-отметили в ведомстве.
За это деяние двум местным жителям грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет с конфискацией имущества.