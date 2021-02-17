Похолодает до минус 33 градусов

В Казахстане прогнозируют понижение температуры, сообщает zakon.kz.
По информации ГРП «Казгидромет», 18-19 февраля Южно-Каспийский циклон будет определять погоду Казахстана.
Пройдут осадки в виде дождя и снега, в северной половине страны ожидается снег с метелью. С 19 февраля на большей части страны, с вторжением антициклона, ожидается значительное понижение температуры воздуха. В северной половине республики в ночные часы до -15-33℃, в южной до -5℃, местами -10-15℃, — отметили синоптики.
В отдельных районах по республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра.
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COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области