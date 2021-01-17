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Похолодает. О погоде в Костанае и области 18 января

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В Костанайской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман.

В Костанае ночью ожидается температура -10 градусов, днём -21 градус.

Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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