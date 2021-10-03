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Похолодает. О погоде в Костанае и области 4 октября

Фото из открытых источников

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Ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, в ночные часы туман, гололед, в северной половине республики ожидается низовая метель.

В Костанайской области ожидаются на севере туман, на юго-востоке низовая метель.

Днем усиление ветра 15−20 м/с.

В Костанае ночью ожидается температура +1, днём +2. Возможен снег.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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