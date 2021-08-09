Похолодает. Прогноз погоды на 10-12 августа

Циклон, центр которого расположен на Западе Сибири и связанные с ним фронтальные разделы,сохранят свое влияние на северные, центральные, восточные и юго-восточные регионы страны. Здесь пройдут дожди, на севере, в центре и востоке Казахстана местами ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром.

Температурный фон в этих регионах будет понижен ночью до 8…15, днем до 17….22 градусов тепла.



На остальной территории республики обширный антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду, на западе и юго-западереспублики ожидается очень сильная жара до 45 градусов.

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