Похолодает в Казахстане

В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на 25 — 27 февраля.

Арктический антициклон вызовет дальнейшее понижение температуры воздуха на большей части республики.

За исключением западных регионов, где под влиянием Атлантического циклона ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем до положительных значений.

Местами по стране пройдет снег, в начале периода на востоке и юго-востоке республики сильный снег, на западе, 27 февраля на юге Казахстана ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, -сообщили в ведомстве.

Местами по стране ожидается туман, усиление ветра с метелью.

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