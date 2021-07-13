Похолодает в Костанайской области — синоптики

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В эти выходные в Костанайскую область вошел обширный циклон со Скандинавии. В итоге в регионе пошли долгожданные дожди. Ведь за апрель, май и июнь, в области выпало, как подчеркивают синоптики, лишь треть осадков от нормы.
За прошедшие два дня активный холодный фронт дал не только обильные осадки, но и понижение температуры.
«Сильные осадки, около нормы у нас по северу: Узунколь, Меныдкара, Сарыколь, Костанайский район, Денисовский. В Костанае выпало осадков больше месячных в полтора раза», — сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ «Казгидромет» Антонина Шибаршина.
Месячная норма осадков на июль в Костанае обозначена в 54 миллиметра, а выпало 82. Как отмечают синоптики, в Костанае прошедший дождь едва не побил суточный рекорд по осадкам, который зафиксировали в 2000 году. Тогда в областном центре выпало 84 миллиметра осадков за сутки.
Скандинавский циклон в Костанайской области задержится до четверга, воздушные массы смогли снизить температуру воздуха на 10 градусов.
Еще пару дней в области будет не так жарко — 18-23 днем и 13-18 местами до 8 градусов ночью.
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