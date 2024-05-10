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Похолодание до 2 градусов в Костанайской области

Фотография для новости До 8- градусов. Прогноз погоды на 27-29 апреля

pixabay.com

Казгидромет распространил штормовое предупреждение по Костанайской области.

11 мая в Костанайской области ожидается ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, востоке области заморозки 2 градуса.

В городе Костанай 11 мая ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

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