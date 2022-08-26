Похолодание и заморозки. Прогноз погоды на 27-29 августа

В западных и южных регионах республики, сохраняется солнечная и жаркая погода.

На остальной территории страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на севере, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Дневные температуры воздуха

н а западе Казахстана сохранятся в пределах + 31+39 °С,

на северо-западе +23+34 °С ,

на севере прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха от + 17+22 °С до + 20+25 °С,

в центре страны предполагается колебание температуры воздуха от +23+31°С до +18+28°С,

на востоке понижение от +20 + 30 °С до +13+23°С ,

основной фон температуры воздуха на юге республики + 25+37 °С,

юго-востоке +20+ 3 2 °С.

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