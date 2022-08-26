Похолодание и заморозки. Прогноз погоды на 27-29 августа

Фото из открытых источников
В западных и южных регионах республики, сохраняется солнечная и жаркая погода.
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На остальной территории страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на севере, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы.
Дневные температуры воздуха
- на западе Казахстана сохранятся в пределах +31+39°С,
- на северо-западе +23+34°С,
- на севере прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха от +17+22°С до +20+25°С,
- в центре страны предполагается колебание температуры воздуха от +23+31°С до +18+28°С,
- на востоке понижение от +20+30°С до +13+23°С,
- основной фон температуры воздуха на юге республики +25+37°С,
- юго-востоке +20+32°С.
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