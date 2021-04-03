Поиск сведений о жертвах политических репрессий ведут в Костанайской области

В Костанайской области ищут сведения о репрессированных в 30-ые и 50-ые годы прошлого века. Для этого в начале марта в нашем регионе начала работу специальная комиссия, участники которой ведут поиск имен и историй в библиотеках и архивах области и страны. К поиску могут подключиться и рядовые костанайцы, передает alau.kz

Беген Копеш уже давно вошел в почтенный возраст. Но уйти на покой и наслаждаться счастливой старостью ему не дает единственная мысль, которая терзает мужчину с самой юности. Долгие годы он безуспешно пытается узнать историю своего дедушки Копеша, которого в годы сталинских репрессий причислили к кулакам, а затем, конфисковав имущество, отправили в ссылку.

«Со слов матери, я единственное знаю, что дед был репрессирован в 1931 году. Отец — ни одного слова про деда, я ни разу так и не слышал. Это была запрещенная тема. Он мне однажды сказал: «Балам, это не твоего ума дело». Написал я в КНБ, МВД наше, но получил ответ стандартный о том, что данных о вашем дедушке нет»,- рассказал пенсионер Беген Копеш.

Семье Бегена удалось узнать, что его дедушка Копеш умер через пару месяцев после ссылки где-то в Челябинской области. Но действительно это или нет, подтверждений не нашлось. Истории, в которых больше пробелов, чем фактов, к сожалению, сегодня не редкость. Следы многих репрессированных стерлись, да и искать исчезнувших порой уже некому. Но сотрудники областного музея надежды не теряют. Они хотят полностью восстановить эту часть истории.

«Мы стали собирать списки дополнительно. Есть такая «Книга скорби», которая вышла в 2002 году, где есть списки расстрелянных людей. Вот эти списки добавляются. На местах в городе, в районах созданы рабочие группы. Всего задействовано 129 человек, которые собирают материал у населения. И в газеты поместили обращение к людям, чтобы они приносили документы»,- сообщила Евдокия Суряднова, методист Костанайского областного историко-краеведческого музея.

Число репрессированных в Костанайской области колоссально. Как рассказала методист музея, эта цифра достигает 7 тысяч человек, из которых 3 тысячи были расстреляны. И этот список не окончателен. Поиски новых имен костанайскими сотрудниками ведутся до сих пор, в том числе в алматинских архивах. И эта весна уже принесла им новые результаты.

«Мы привезли списки раскулаченных баев. Их выявили 67 человек по нашей области. И списки 13 волостных управителей, которые были репрессированы, у них был изъят скот, а сами они были отправлены в ссылку и некоторые даже приговорены были к расстрелу»,- рассказала Евдокия Суряднова.

Помочь восстановить имена репрессированных, а возможно и скрывающиеся за ними истории, сотрудники музея и комиссии просят жителей Костанайской области. Для этого в социальной сети телеграмм запущена платформа по сбору имеющихся данных и документов. Ее адрес t.me/rpr_qostanai

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.