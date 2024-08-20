Поиски пропавшего 8-летнего мальчика. Информация на 20 августа

Фото ДЧС области
Сотрудники ДЧС Костанайской области сообщают, что продолжаются поиски пропавшего мальчика в районе им.Б.Майлина.
Ребёнок до сих пор не найден.
«Поиски пропавшего мальчика продолжаются ДЧС Костанайской области призывает граждан доверять проверенным источникам», — говорится в сообщении ДЧС.
Напомним, 18 августа в поселке Козыревка района Б.Майлина при переходе по земляной насыпи через реку Тобол, по неосторожности упали в воду мужчина и 8-летний мальчик. Мужчина самостоятельно выбрался из воды. Мальчика унесло течением.
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