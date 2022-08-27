Поиски пропавшей девочки. Мама обратилась в полицию не сразу

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Накануне в 12 часов в отдел полиции города Житикара и Житикаринского района поступило заявление от 63-летней гражданки о пропаже своего несовершеннолетнего ребенка.
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За день раньше мать уезжала в Костанай, а по возвращению в 7 вечера не обнаружила дома 14-летнуюю дочь. Обратилась в полицию только на следующий день.
«В 14.30 часов сотрудниками группы ювенальной полиции было установлена местонахождение девочки. Она ушла из дома около 18:00 часов к подруге и осталась ночевать у нее», — сообщил начальник отдела полиции г.Житикара и Житикаринского района Булат Иманов.
Как выяснилось, девочка и до этого систематически уходила из дома. Сотрудники группы ювенальной полиции поместили девочку в Центр поддержки детей. Провели с ней профилактическую беседу по недопущению повторных уходов в присутствии законного представителя.
В отношении женщины вынесена мера административного взыскания в виде предупреждения по ч.2 ст. 442 КоАП РК (Нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей).
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