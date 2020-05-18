Появилась еще одна возможность бронирования очереди в ЦОН

Для удобства казахстанцев увеличено количество точек доступа для бронирования очереди в ЦОНы. Теперь услугополучатели могут забронировать очередь в ЦОН не только на портале egov.kz и черезконтакт-центр 1414, но и с помощью телеграм-бота eGovKzBot2.0.

Главными условиями для этого являются регистрация в базе мобильных граждан и наличие приложения телеграм в телефоне услугополучателя. К слову, зарегистрироваться в базе мобильных граждан можно с помощью виртуального ассистента на портале электронного правительства egov.kz.

Так, для того, чтобы забронировать очередь в ЦОН пользователю необходимо вменю выбрать«Бронирование очереди в ЦОН». Система предложит выбрать регион, район и ЦОН, в котором вам удобнее получить госуслуги, цель посещения, удобную дату и время.

Как только все шаги будут пройдены гражданину придет sms, в котором будет указан ИИН услугополучателя, дата, время и адрес выбранного ЦОН. Данное sms-сообщение и будет являться подтверждением бронирования очереди при посещении ЦОН.

Стоит отметить, что в настоящее время посредством телеграм-бота eGovKzBot2.0 доступны 28 видов госуслуг и сервисов. Самыми популярными из них являются вызов врача на дом, проверка штрафов, справки из медучреждений, справки о пенсионных отчислениях и т.д.

Напомним, в условиях пандемии коронавируса и с целью избежания скопления граждан, ЦОН оказывают только «бумажные» госуслуги, недоступные на портале egov.kz, и только по предварительной брони.

Дополнительно сообщаем, что сервис онлайн бронирования на портале egov.kz действителен только для тех регионов, в которых ЦОНы возобновили свою деятельность.

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