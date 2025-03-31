В России появилась новая схема телефонного мошенничества, связанная с угрозами изъять домашних животных. Об этом сообщили в Роскачестве, передает mir24.tv

Злоумышленники представляются сотрудниками «жилищной инспекции» и обзванивают граждан, чтобы узнать количество питомцев в квартире. Затем они заявляют о превышении якобы установленного «лимита» и требуют деньги за «разрешение», угрожая в противном случае изъятием животных.

Как уточняют эксперты, аферисты манипулируют страхами владельцев, ссылаясь на несуществующие законы. В ход идут фальшивые ссылки на «Госуслуги», ведущие на фишинговые сайты для кражи персональных данных. Часто мошенники настаивают на срочном переводе средств.

Людей просят не поддаваться на уловки мошенников.

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