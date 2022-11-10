Появились фото финалисток «Мисс Казахстан-2022»

Определены финалистки национального конкурса красоты «Мисс Казахстан-2022».

По данным оргкомитета конкурса, в финале конкурса должны были принять участие 25 девушек, однако две из них отказались от участия по личным мотивам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Список финалисток конкурса «Мисс Казахстан-2022»:

1) Томирис Заир, 19 лет, рост 179, города Алматы;

2) Диана Тошимбаева, 19 лет, рост 179, город Алматы;

3) Зарина Нуржанова, 18 лет, рост 176, город Шымкент;

4) Дильназ Тилаева, 19 лет, рост 176, город Алматы;

5) Жанель Марзатаева, 18 лет, рост 176, Атырау;

6) Нина Доброжан, 18 лет, рост 173, город Костанай;

7) Наиля Муталиева, 21 год, рост 173, город Алматы;

8) Назерке Абылайхан, 17 лет, рост 173, город Туркестан;

9) Рамина Ибрагимова, 24 года, рост 172, город Алматы;

10) Мадина Макишева, 19 лет, рост 171, город Караганда;

11) Томирис Какимова, 24 года, рост 170, Город Астана;

12) Диана Ихтиярова, 21 год, рост 167, город Темиртау;

13) Балнур Рахимова, 18 лет, рост 167, город Шымкент;

14) Орынгуль Едиге, 19 лет, рост 169, город Актобе;

15) Азиза Сыздыкова, 25 лет, рост 171, город Кокшетау;

16) Зарина Беккалиева, 21 год, рост 172, город Кокшетау;

17) Дина Кондратюк , 23 года, рост 173, город Астана;

18) Маржан Ержанова, 19 лет, рост 171, город Тараз;

19) Дильяра Жумабай, 21 год, рост 175, город Астана;

20) Карина Абдулхаирова, 25 лет, рост 176, город Алматы;

21) Алтыния Газизова, 18 лет, рост 176, город Семей;

22) Элмаз Калмурзаева, 19 лет, рост 178, город Алматы;

23) Елара Нигомет, 20 лет, рост 178, город Павлодар.

Организационный комитет «Miss Qazaqstan» также поделился деталями новой, созданной специально для победительницы 2022 года, короны. Как стало известно, самая красивая девушка Казахстана получит корону, покрытую платиной и инкрустирована 600 камнями циркония.

Финал конкурса состоится 18 ноября и будет транслироваться в прямом эфире одного из казахстанских телеканалов.

Представители комитета конкурса также рассказали о том, как можно отдать свой голос за ту или иную понравившуюся девушку. На первом этапе из 23 финалисток отберут 15 девушек, а затем — пять самых лучших участниц, из которых впоследствии народным голосованием и членами звездного жюри будет выбрана победительница.

Отметим, что ранее региональные оргкомитеты конкурсов красоты изъявили свое несогласие с новым правила национального конкурса «Мисс Казахстан».Как рассказал региональный директор «Мисс Петропавловск» Нурлан Баукенов, в результате в финал «Мисс Казахстан» не прошли победительницы и участницы региональных конкурсов «Мисс Петропавловск», «Мисс Актау», «Мисс Тараз», «Мисс Кызылорда», «Мисс Оскемен», «Мисс Орал» и «Мисс Талдыкорган».

«После определения победительниц в городах дирекцией было заявлено о проведении республиканского полуфинала. Но с самого начала конкурсов по всей стране о полуфинале речь не шла, этот этап возник неожиданно для всех. После полуфинального минутного онлайн-собеседования посредством мессенджера мне было доведено до сведения, что ни одна из трех титулованных девушек Петропавловска не подходит для участия в республиканском финале. Похожие ситуации возникли в шести других городах Казахстана, что является не просто беспрецедентным, но дискриминирующим решением», — заявил Баукенов.

Фотограф Dinara Janturina

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.