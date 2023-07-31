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Появились фото с места гибели семьи на трассе в Костанайской области

Фото предоставлены пресс-службой ДП Костанайской области

Пресс-службой предоставлены фотографии с места трагедии. 

Вчера 30 июля на 77 километре автодороги «Костанай-Введенка» в вечернее время суток 28-летний водитель автомобиля «Мерседес», не справившись с рулевым управлением совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ -2110 , движущегося во встречном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

В результате ДТП, водитель ВАЗ — 2110 и трое пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, от травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте происшествия.

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