Появились фото с места гибели семьи на трассе в Костанайской области

Фото предоставлены пресс-службой ДП Костанайской области
Пресс-службой предоставлены фотографии с места трагедии.
Вчера 30 июля на 77 километре автодороги «Костанай-Введенка» в вечернее время суток 28-летний водитель автомобиля «Мерседес», не справившись с рулевым управлением совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ -2110 , движущегося во встречном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
В результате ДТП, водитель ВАЗ — 2110 и трое пассажиров, двое из которых несовершеннолетние, от травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте происшествия.
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