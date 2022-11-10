Появились неожиданные подробности о гибели артистки цирка «Шапито».

В селе Мерке Жамбылской области прошли похороны 18-летней артистки цирка Марии Кацун, передает Tengrinews.kz.

Проводить в последний путь Марию собрались родственники, коллеги, педагоги, одноклассники и друзья. Те, кто близко общался с артисткой, не верят, что она наложила на себя руки. Они уверены, что ее смерть была насильственной.

«Мы были очень близки с Машей, она рассказывала мне все, называла сестрой. В середине августа она приезжала в Алматы, мы виделись. Она рассказала, что встречается с мужчиной по имени Слава вдвое старше себя, он тоже из цирка «Шапито». Пока мы были вместе, он названивал ей, расспрашивал, где она, с кем, очень грубо общался. Я ей сказала, что нельзя позволять с собой так разговаривать, попросила завязать с ним общение. Она уехала с намерением с ним расстаться», — рассказала одна из подруг погибшей Назым Агбаева.

Также, по словам девушки, после отъезда в «Шапито» Мария подверглась избиению со стороны этого мужчины.

«17 августа Маша написала, что он избил ее. Также сказала, что он хотел ее задушить и она боится его. Вместе с ней работает мой папа, я предложила Маше рассказать ему о случившемся. Она не захотела. Но она боялась этого Славу. Во время гастролей Мария жила в фуре. Именно там ее и нашли мертвой. Нашел именно Слава. При этом она якобы заперлась в фуре и повесилась. Нашли ее в сидячем положении. А перед этим, по словам работников цирка, она зачем-то попросила принести ей униформу и реквизит. Получается, хотела порепетировать. Зачем ей понадобилась униформа, если она собиралась вешаться?» — добавила Назым.

В день гибели Марии Назым написала ей сообщение в WhatsApp. Оно было послано в 17:30, когда фактически девушка уже была мертва. Но послание кем-то было прочитано, утверждает подруга.

О том, что Мария подвергалась насилию со стороны работника цирка, рассказали и другие друзья девушки. Они требуют провести тщательное расследование и исключить формулировку «самоубийство» из уголовного дела.

«Маша сирота. За нее некому заступиться, кроме нас. Сейчас ее пытаются выставить неуравновешенной, хотя это не так. Она придерживалась здорового образа жизни, занималась спортом, шла к своей мечте. Со слов Маши, этот Слава был агрессивен и угрожал ей расправой, если она решит уйти от него. Почему полиция не проверила эту версию, а сразу же распространила в СМИ информацию про самоубийство? Почему не допрошены сотрудники цирка, друзья Маши?» — недоумевают друзья погибшей.

Вечером 9 ноября, сразу после похорон Марии, на официальной странице цирка «Шапито» в Instagram появился пост-некролог. В публикации коллектив цирка выразил соболезнование родным Марии Кацун и заявил об окончании расследования по уголовному делу.

«Для нас, ее друзей по цирку, эта весть как гром среди ясного неба. Жизнерадостная, веселая, иногда капризная и эгоцентричная, впрочем, как и все артисты, она не давала никакого повода к такому финалу. Что это? Осенне-весенняя депрессия или маниакальная волна самоубийств, прокатившаяся по городам Казахстана в связи с так называемыми «дневниками самоубийц», запущенными в соцсетях, неразделенная любовь или бытовые проблемы? Судебно-медицинская экспертиза установила факт отсутствия ассистированного суицида (самоубийство, совершенное с помощью другого человека — прим). В интересах следствия мы должны были соблюдать молчание. Теперь, когда следствие закончилось, мы встаем в один ряд со всеми скорбящими в этой трагедии», — говорится в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сатпаеве при загадочных обстоятельствах погибла артистка цирка «Шапито» Мария Кацун. Полицейские Сатпаева расследуют гибель девушки по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Известно, что Мария вместе с цирком приехала на гастроли в Улытаускую область.

Фото и видео прислали друзья погибшей.

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