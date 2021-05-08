Появились новые данные по заболевшим коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 мая 2021 года в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрировано 2587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 340 239 случаев, из них:

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в городе Алматы – 59157 (+646),

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в городе Нур-Султан – 48475 (+477),

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в ВКО – 25572 (+94),

в Карагандинской области – 25282 (+246),

в Алматинской области – 22773 (+186),

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в Атырауской области – 22482 (+82),

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в Павлодарской области – 21767 (+127),

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в ЗКО – 20247 (+142),

в Акмолинской области – 19371 (+135),

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в Костанайской области – 14916 (+24),

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в СКО – 14154 (+32),

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в городе Шымкенте – 10131 (+115),

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в Актюбинской области – 9849 (+89),

в Жамбылской области – 8354 (+65),

в Мангистауской области – 6073 (+57),

в Кызылординской области – 5986 (+33),

в Туркестанской области – 5650 (+37).

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