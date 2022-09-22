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На авто и пешком. На границе России и Казахстана образовались километровые пробки

Кадр из видео

Скопление машин возле КПП «Бугристое» на границе России и Казахстана снял на видео для редакции Экспресс К пользователь сервиса Newscorr.

На кадрах виден многокилометровый затор из большегрузов на контрольно-пропускном пункте «Бугристое» в Челябинской области РФ и сопредельном ему КПП «Кайрак» Костанайской области РК.

По словам автора видео, подобные пробки из фур здесь образуются постоянно начиная с марта 2022 года — якобы россияне массово скупают товары из приграничных казахстанских городов. А сегодня, по уверению очевидцев, после объявления в России частичной мобилизации к большегрузам добавилось большое количество легковых автомобилей.

В российских СМИ пробки объясняются «сезонными явлениями». Так, одно издание со ссылкой на пограничное управление Челябинской области сообщило: «За прошедшие выходные через пункт пропуска «Бугристое» пропущено 2 514 грузовых транспортных средств, что превышает установленную пропускную способность более чем в три раза».

На другом пункте въезда в Западно-Казахстанскую область близ российского поселка Озинки также появились километровые пробки. Люди пишут, что стоят в очереди около 10 часов без движения.

Кроме того, в Telegram появилось несколько групп, в которой пользователи делятся личным опытом и помогают друг другу в переезде и релокации бизнеса в Казахстан, передает tengrinews.kz.

Судя по фотографиям, люди также переходят границу пешком.

tengrinews.kz
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