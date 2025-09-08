На сайте акимата Костаная появилось расписание оптимизированный маршрутов. Оптимизация направлена на снижение дублирования маршрутов и более рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на субсидирование.

«Все предложения на данных системы за год, включая школьный сезон. Также учитывались фактическое время, движение автобусов по маршрутам по данным GPS-трекеров. По результатам рассмотрения предложений поступивших от «Алемпей» тарифной комиссией выработана рекомендация акимату по оптимизации графика маршрутов. Данная мера позволит сохранить стоимость проезда для населения. Единый действующий тариф останется без изменений. На конечных остановках одновременно простаивали долгое время по два-три автобуса одного маршрута, ожидая время выезда. В утренние и вечерние периоды отмечается сильная разница загрузки. В часы пик автобусы перегружены, в межпиковое и вечернее время ходят полупустыми. Это приводит к неэффективному использованию транспорта. Принято решение об изменения графика движения на следующих автобусных маршрутах — 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 24, 25, 27 и 120», — сообщили ранее в акимате.

Читайте также: С маршрута в Костанае убрали девять автобусов. Что будет с водителями?

Позже появился график оптимизированных маршрутов.

