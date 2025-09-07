Костанайцы продолжают негодовать по поводу транспортной реформы. Напомним, с 1 сентября в областном центре на некоторых автобусных маршрутах изменили интервалы их хождения, по большей части, в сторону увеличения. Теперь по заявленному графику, к примеру, в вечернее время после часа пик, они ходят каждые 30 минут. Мы решили проверить, насколько соблюдается расписание оживленным утром.

Кроме того, мы связались с одним из городских перевозчиков ИП «Брунер». От видео-интервью его директор воздержался, но согласился дать комментарий по телефону. Мужчина рассказал, что у него и его коллег в рамках оптимизации сократили количество транспорта на маршрутах. В частности у Брунера, убрали сразу 9 автобусов по 4 маршрутам, на которых ездили 18 водителей.

«У нас Вы представляете девять автобусов убрали с линии, но это почти целый маршрут. У кого еще столько убрали. Ну, еще «Жарык жол» четыре автобуса убрали. Это тоже много для этого предприятия. Очень много. Видите что творится у нас в городе. Если и так было тяжеловато на многих маршрутах центральных. Убрали только центральные маршруты. Говорят, якобы дублируются 18-ый с 13-ым. И что сделали? Убрали 5 автобусов с самого центрального маршрута с 13-го. А с 18-го почему-то всего один убрали. Хотя мы, как перевозчики должны находится все в равных условиях. Маршрут №3. Это самый центральный маршрут. Он идет на автовокзал, ждвокзал, аэропорт. И вот на протяжении двух-трех последних лет, сами знаете город развивается, мкрн «Аэропорт» также развивается. Люди постоянно просят, может добавите один-два автобуса. Но оттуда убрали наоборот два автобуса. Сейчас час пик 15 минут. Днём 20 минут. А вечером, после 20.00 вечера 30 минут. Такого никогда не было. Автобусы ладно, а водители?! Это же высококвалифицированные кадры, которые так просто, знаете…- Тяжело найти? — Ну, конечно. Это же во всем Казахстане проблема с ними. Мы пока не сокращаем, мы всех раскидали. Мы думаем, может, что-то, как-то проблема решится, потому что ну, тяжело, как увольнять? Мы даже не знаем».- поделился Александр Брунер.

Напомним, в Костанае власти приняли решение оптимизировать автобусные маршруты.

