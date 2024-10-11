Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 11 октября 2024 года около 04:29 часов утра в отдел ЧС города Житикара поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Клубная.
Тушение пожара производилось силами ДЧС, АО «Костанайские минералы, спасательного отделения Житикары и ТОО «Семсер Өрт сөндруші». Всего задействовано 19 человек и 5 единиц техники.
При пожаре погибло 5 несовершеннолетних детей.
«Начато досудебное расследование, предварительная причина пожара – оставление печи без присмотра. На месте происшествия находится первый заместитель прокурора области. Прокуратура области выражает соболезнования родным и близким погибших детей», — говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль Генеральным прокурором Казахстана.