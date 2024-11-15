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Появится ли новый налог в Казахстане

— Сегодня, 10:11
Изображение для новости: Появится ли новый налог в Казахстане

pixabay.com


В Казахстане пока не планируют вводить акциз на сладкиечч напитки. Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики в ответ на запрос LS.

В ведомстве отметили, что в настоящее время работа по введению такого налога не ведется. Там подчеркнули, что решения о введении новых налогов, отмене действующих платежей или изменении ставок принимаются с учетом баланса интересов государства и налогоплательщиков.

При этом в министерстве напомнили, что новый Налоговый кодекс уже предусматривает акцизы на энергетические напитки. Повышение ставок будет происходить поэтапно с 2026 по 2030 год. В текущем году акциз составляет 100 тенге за литр. В 2027 году ставка вырастет до 140 тенге, в 2028-м — до 180 тенге, в 2029-м — до 200 тенге, а в 2030 году достигнет 240 тенге за литр.

Ранее Министерство здравоохранения опубликовало план развития на 2026–2030 годы. Среди предусмотренных мер значится поэтапное введение акциза на сахаросодержащие напитки.



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