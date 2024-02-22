Появится ли в Казахстане медицинский кешбэк

В Казахстане предложили возмещать 50% расходов на ОСМС тем, кто в течение года ни разу не обращался к врачам. В министерстве здравоохранения рассказали LS, будет ли внедрен медицинский кешбэк.

В ведомстве пояснили, что система ОСМС была внедрена для повышения доступности и качества медпомощи, внедрения инновационных технологий. В том числе это было связано с тем, что в 2017 году дефицит финансирования отрасли превышал 400 млрд тенге. Это практически 70% от бюджета на тот период.

В Минздраве отметили, что текущий механизм позволяет перераспределять средства от богатых к бедным, от здоровых к больным, когда они в этом нуждаются. В результате каждый застрахованный пациент при обращении в медорганизацию по месту прикрепления получает весь спектр необходимой медпомощи по своему заболеванию, независимо от внесенных в фонд платежей и стоимости услуг.

«Внедрение кешбэка противоречит принципам солидарности системы ОСМС и может привести к риску снижения доступности медицинской помощи в системе», – пояснили в ведомстве.

В министерстве также прокомментировали ранние планы по повышению с 2025 года верхнего предела ежемесячного дохода для исчисления взносов на ОСМС с 10 до 50 МЗП (с 850 тыс. тенге до 4,25 млн тенге в 2024 году). В Минздраве отметили, что это должно было затронуть всего 9% наемных работников, имеющих доходы свыше 850 тыс. тенге.

«Данная норма предусматривает более справедливое распределение ответственности за расходы на здоровье. Справедливость в финансировании касается распределения этих платежей между гражданами. Люди с низкими доходами не должны платить больше, чем богатые», – пояснили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что эта норма аналогична пенсионным взносам, где верхний предел составляет 50 МЗП.

«Справедливое распределение предусматривает: чем выше доходы – тем ответственность выше. Вместе с тем предлагаемая норма требует анализа регуляторного воздействия, и в настоящее время проводятся соответствующие работы», – отметили в ведомстве.

Ранее заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заверила, что ставки взносов для работодателей в Фонд социального медстрахования останутся прежними.

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