Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что формат Единого национального тестирования в 2026 году меняться не будет, а обновление подхода к поступлению — долгосрочный проект, передает zakon.kz
По словам министра, Казахстан предварительно договорился с американской ETS (Educational Testing Service — разработчик TOEFL, SAT, GRE) о сотрудничестве: группа отечественных тестологов пройдёт стажировку в штаб-квартире организации, после чего начнётся разработка нового универсального placement-теста. На это потребуется не менее года.
Планируется, что после подготовки инструмента абитуриентам предложат выбор: сдавать традиционный ЕНТ для поступления в казахстанские вузы либо новый международно признаваемый тест. Его запуск, по оценке Нурбека, возможен не ранее 2027 года. С ним можно будет поступать в зарубежные университеты и филиалы иностранных вузов, работающие в Казахстане. При этом традиционный ЕНТ сохранится «до тех пор, пока в нём не отпадёт необходимость».
Новый тест, подчеркнул министр, будет оценивать не только усвоение школьной программы, но и «жизненные компетенции»: логическое и критическое мышление, функциональную грамотность, навыки коммуникации и работы с информацией.
Такой подход, считает он, позволит проявить себя не только отличникам по предметам, но и тем, чьи сильные стороны выходят за рамки академической зубрёжки.
На один час сократить рабочий день для родителей предложили в РК
Полиция усилит контроль на дорогах Казахстана
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.