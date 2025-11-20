Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что формат Единого национального тестирования в 2026 году меняться не будет, а обновление подхода к поступлению — долгосрочный проект, передает zakon.kz

По словам министра, Казахстан предварительно договорился с американской ETS (Educational Testing Service — разработчик TOEFL, SAT, GRE) о сотрудничестве: группа отечественных тестологов пройдёт стажировку в штаб-квартире организации, после чего начнётся разработка нового универсального placement-теста. На это потребуется не менее года.

Планируется, что после подготовки инструмента абитуриентам предложат выбор: сдавать традиционный ЕНТ для поступления в казахстанские вузы либо новый международно признаваемый тест. Его запуск, по оценке Нурбека, возможен не ранее 2027 года. С ним можно будет поступать в зарубежные университеты и филиалы иностранных вузов, работающие в Казахстане. При этом традиционный ЕНТ сохранится «до тех пор, пока в нём не отпадёт необходимость».

Новый тест, подчеркнул министр, будет оценивать не только усвоение школьной программы, но и «жизненные компетенции»: логическое и критическое мышление, функциональную грамотность, навыки коммуникации и работы с информацией.

Такой подход, считает он, позволит проявить себя не только отличникам по предметам, но и тем, чьи сильные стороны выходят за рамки академической зубрёжки.

