Появятся ли валидаторы в Костанае?

После Наурыза в Костанае должны были заработать валидаторы. Однако их появление вновь откладывается. Насколько — неизвестно. Перевозчики говорят, что компанию, готовую закупить оборудование, нашли, но решить вопрос это не помогло, передает alau.kz

К 25 марта в автобусах города должны заработать валидаторы. Их обещали установить еще в декабре прошлого года, но тогда возникла проблема со спонсором — его не было. Пришлось сроки установки продлевать до весны. Теперь же ситуация немного поменялась, но к итогу так и не подошла.

«У нас состоялись переговоры с заместителем акима города Костанай господином Касеновым по поводу подписания трехстороннего меморандума. Но в связи со сложившейся ситуацией – коронавирус – этот меморандум не подписан,»- рассказал Юрий Панасенко, заместитель директора ТОО «Компания STA»

Меморандум должны были подписать городской акимат, костанайская ассоциация перевозчиков и алматинская компания. Именно она согласна купить и привезти валидаторы в Костанай. Деньги на это у нее есть, но закуп произведут в долг. Расходы алматинцев нужно будет компенсировать. Частично это может сделать городской акимат. Но в итоге расчет все равно ложится на плечи местных перевозчиков. А те говорят, что денег у них нет. Средства могут появиться, если акимат согласится на одно условие.

«Наше требование на сегодня от перевозчиков города Костанай – это рассмотреть и назначить заседание тарифной комиссии, которая рассмотрит и промониторит все расчеты, которые нами были предоставлены в акимат города Костанай и утверждение какого-то среднего тарифа,»- сообщил Юрий Панасенко.

Тариф, который соответствует затратам автобусников, колеблется от 143 до 195 тенге. Это цена по городу. На дачные маршруты стоимость и вовсе должна быть от 210 до 306 тенге. В эти расчеты перевозчики включили все затраты на топливо, обслуживание автобусов, зарплаты и еще учет сниженного пассажиропотока. Из-за коронавируса часть горожан перестала пользоваться общественным транспортом. Учеба и работа стали дистанционными. Если тариф поднимут, то перевозчики смогут расплатиться за валидаторы с алматинцами. Но чтобы поднять цену, костанайский акимат требует подтвердить пассажиропоток. Сделать это просто. Достаточно установить систему билетирования в автобусах. Но на нее у перевозчиков тоже нет денег.

«Пока наши переговоры зашли в тупик. Ну, и в связи со сложившейся ситуацией пандемии коронавируса пока переговоры не продолжаются,»- подытожил представитель перевозчика.

Коронавирус мешает не только проводить массовые совещания. Он еще и помешал алматинской компании. По словам костанайских перевозчиков, валидаторы должны закупаться в Китае, а сделать это сейчас невозможно. Так что в вопросе появления валидаторов в общественном транспорте Костаная прекратили существовать какие-либо конкретные сроки.

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