Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску жителя Костаная к ТОО о взыскании суммы ущерба. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В июле 2024 года водитель ехал по автодороге «Рудный-Костанай» и совершил наезд на ямы. В результате данного дорожного происшествия истцу причинен материальный ущерб. Судом установлена вина ТОО «К» в совершении административного правонарушения.

«Согласно действующему законодательству должностные и иные лица, ответственные за производство работ на дорогах, обязаны обеспечивать безопасность движения на местах проведения работ. Опасные участки должны быть обозначены соответствующими установленным нормам направляющими и ограждающими устройствами, дорожными знаками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости дополнительно красными или желтыми сигнальными огнями», — говорится в сообщении облсуда.

Судом установлено, что дорожных знаков и информационных щитов, предупреждающих участников дорожного движения о проведении дорожно-ремонтных работ, либо дорожных знаков ограничения скорости, в указанной зоне установлено не было.

Между тем, со стороны ТОО нарушено законодательство по содержанию дорожного сооружения, вследствие чего водитель транспортного средства наехал на ямы, находящиеся по всей полосе движения, повлекший материальный ущерб.

Таким образом, суд решил – иск водителя к ТОО о взыскании материального ущерба удовлетворить. Взыскать с ТОО в пользу истца ущерб в размере 223 850 тенге, а также судебные расходы на общую сумму 296 000 тенге.