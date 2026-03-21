Пока не стало слишком поздно: Токаев сделал важное заявление

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к странам, вовлечённым в военные конфликты, на фоне обострения геополитической ситуации в мире.
Глава государства отметил, что международная обстановка остаётся крайне напряжённой: в ряде регионов усиливаются вооружённые противостояния, что уже оказывает негативное влияние на глобальную экономику. Особое внимание он уделил ситуации на Ближнем Востоке, где конфликт продолжает набирать обороты.
Призыв прекратить атаки
Президент подчеркнул необходимость немедленного прекращения ударов по гражданским и экономическим объектам. По его словам, дальнейшая эскалация не принесёт выгоды ни одной из сторон.
Казахстан предлагает диалог
Токаев заявил, что Казахстан не претендует на роль посредника, однако готов предоставить свою территорию для проведения мирных переговоров. В качестве возможной площадки он предложил Туркестан.
Важность срочных решений
Глава государства отметил, что инициатива Казахстана является проявлением доброй воли и направлена на предотвращение дальнейшего обострения ситуации.
По его словам, если не предпринять срочные шаги, это может привести к разрушению мирной жизни людей, подрыву глобальной стабильности и риску масштабного экономического кризиса.
Президент призвал стороны как можно скорее перейти от военных действий к переговорам и поиску мирного решения.
