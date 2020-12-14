Показатель качества дорог в области улучшился в этом году

Ремонт дорог областного и районного значения в этом году позволил улучшить общий показатель их качества. И если в прошлом году в хорошем и удовлетворительном состоянии находились меньше 70 процентов всех дорог региона, то в 2020-м это число достигло 75 процентов, передает alau.kz

На ремонт дорог в регионе в этом году из бюджета выделили 42 млрд тенге. По итогам 2020 года на эти деньги отремонтировали 553 км дорог областного и районного значения, а также 326 участков на улицах населенных пунктов. Но помимо большого числа завершенных ремонтов, в Костанайской области остались крупные объекты, где работы еще в самом разгаре. Их планируют завершить уже в будущем 2021 году.

«В текущем году в рамках программы начата реализация крупного проекта по строительству моста на автодороге «подъезд к городу Костанай», общей стоимостью 4,3 млрд тенге. Проведены работы по устройству буронабивных сваи в количестве 140 штук, устройство опор моста в количестве 2-х штук, изготовление балок пролетного строения в количестве 40 штук, отсыпка земляного полотна и стабилизация основания»,- сообщил Олжас Нургалиев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

Среди переходящих объектов оказались участки, как в самом Костанае — это улицы Сьянова и Алтынсарина, так и в селах. К примеру, строительство моста через реку между селами Акколь и Карасу, а также подъезд к селу Тенизовское в Мендыкаринском районе.

«По спецпроекту «Ауыл — Ел бесігі» строительно-монтажные работы проведены на 59-ти объектах на сумму 2 млрд. тенге. Ремонтом было охвачено 13 населенных пунктов, из которых 3 являются спутниковыми и 10 опорными»,- рассказал Олжас Нургалиев.

В этом году внимание уделяли не только тому, где проводился ремонт, но и насколько качественными были его результаты. Еще летом «Национальный центр качества дорожных активов» проводил выезды, как в черте города, так и за ее пределами, чтобы взять пробы асфальта на отремонтированных дорогах и оценить их качество. В результате пробы на некоторых участках не соответствовали заявленному качеству. Но в областном управлении автомобильных дорог сообщили, что недочеты исправлены.

«В связи с тем, что керны на некоторых участках не прошли испытания на соответствие, асфальтобетонное покрытие на 13,7 км были переложены и на 8-ми километрах были проведены работы по устройству шероховатой поверхностной обработки»,- поделился Олжас Нургалиев.

Проведенный ремонт позволил улучшить индикатор общего состояния дорог в регионе. Число трасс и улиц, которые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилось. В результате Костанайская область вышла на 9-е место в стране по этому показателю.

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