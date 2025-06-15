Показатель младенческой смертности в регионе снизился. По словам руководителя Данияра Джандаева, это произошло за счет того, что рождаемость в Костанайской области падает в целом, ежегодно минимум на пять сотен родов.
Руководитель отметил, что при таких обстоятельствах даже единичные случаи младенческой смертности значительно влияют на статистику.
«Хочу отметить, что за последние 5 лет пик младенческой смертности приходится на 2022 год -11,8 промилле — 121 случай, после идет ежегодное снижение показателя. Так, за 5 месяцев текущего года показатель младенческой смертности на 1000 живорожденных составил 8,0 промилле — 27 случаев, снижение на 14,9% в сравнении с 2024 годом — 9,4 — 35 случаев», — сообщил руководитель Данияр Джандаев.
В ходе совещания глава ведомства также предложил привлечь к строгой дисциплинарной ответственности руководителей Карабалыкской и Костанайской районных больниц, а также рудненской поликлиники и поликлиники №3 областного центра, поскольку их показатели работы низкие.
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