«Покажите, что вы готовы». Токаев обратился к крупным бизнесменам Казахстана

Касым-Жомарт Токаев обратился к крупным бизнесменам Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

12 сентября Президент страны встретился в Акорде с представителями отечественного бизнеса. На встрече Глава государства заявил о важности соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при возврате активов.

«Знаю, что данный вопрос — один из наиболее остро обсуждаемых среди предпринимателей. Давайте поговорим о нем отдельно. Недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и по сути является актом общественного согласия. В конечном счете это должно оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение», — сказал Глава государства.

Он отметил, что добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего.

«В своем Послании я отмечал, что нам нужны кластеры высокого передела. Так называемые флагманы нашей экономики способны стать движущей силой индустриализации, потянуть за собой новую волну промышленного предпринимательства.

Мною поставлена задача реализовать не менее 15 крупных проектов в металлургии, химии, машиностроении и других отраслях. Это задача как государства, так и бизнеса. Возможности бюджета ограничены, да и менеджер из государства не всегда хороший», — сказал Токаев.

«Поэтому хочу обратиться к состоявшимся крупным бизнесменам нашей страны. У вас есть финансы, опыт, налаженные связи на мировых рынках. Поэтому вы в состоянии проработать реализацию подобных проектов. Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны», — заявил Президент Казахстана.