Показывают поддельные документы. Более 100 подростков поймали костанайские полицейские

В Костанайской области полицейские с начала года выявили более 100 несовершеннолетних, находящихся в развлекательных заведениях в ночное время.

Закон запрещает несовершеннолетним находиться в увеселительных местах без сопровождения родителей с 22:00 до 6:00 часов. По данным полиции, наибольшее количество задержанных подростков было выявлено в компьютерных клубах и кафе, включая кальянные. В 80% случаев такие инциденты происходят в областном центре.

В Костанае в рамках ОПМ «Подросток» ювенальная полиция совместно с прокуратурой провела совместный рейд. Результат проверки — обнаруженные молодые люди в возрасте 16 и 17 лет в двух компьютерных клубах в самом центре города. Оба подростка были доставлены в управление полиции, а их родители понесли административное наказание в виде штрафа в 12 тысяч тенге. В случае повторного нарушения штраф удваивается, а сам подросток может быть поставлен на профилактический учет, что, в свою очередь, негативно скажется на его будущем.

Кроме того, как отмечает департамент полиции, с начала года к административной ответственности уже привлечены более 30 владельцев увеселительных заведений. Многие предприниматели, стремясь к прибыли, не задумываются о безопасности несовершеннолетних, которые могут стать жертвами правонарушений на улице, возвращаясь домой в темное время суток.

«Проблема усугубляется тем, что подростки порой используют поддельные документы, чтобы обмануть сотрудников. Поэтому полицейские настоятельно рекомендуют администрациям заведений проверять оригиналы документов, а не доверяться фотографиям на экранах телефонов. Эта ситуация должна стать предупреждением для родителей и владельцев развлекательных заведений: безопасность подростков — прежде всего. Только совместными усилиями можно предотвратить подобные инциденты и обеспечить детям безопасное детство», — сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

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