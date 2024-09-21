USD 479.05
EUR 534.57
RUB 5.17
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Показывают поддельные документы. Более 100 подростков поймали костанайские полицейские

Показывают поддельные документы. Более 100 подростков поймали костанайские полицейские

Фотография ля новости Показывают поддельные документы. Более 100 подростков поймали костанайские полицейские

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

В Костанайской области полицейские с начала года выявили более 100 несовершеннолетних, находящихся в развлекательных заведениях в ночное время.

Закон запрещает несовершеннолетним находиться в увеселительных местах без сопровождения родителей с 22:00 до 6:00 часов. По данным полиции, наибольшее количество задержанных подростков было выявлено в компьютерных клубах и кафе, включая кальянные. В 80% случаев такие инциденты происходят в областном центре.

В Костанае в рамках ОПМ «Подросток» ювенальная полиция совместно с прокуратурой провела совместный рейд. Результат проверки — обнаруженные молодые люди в возрасте 16 и 17 лет в двух компьютерных клубах в самом центре города. Оба подростка были доставлены в управление полиции, а их родители понесли административное наказание в виде штрафа в 12 тысяч тенге. В случае повторного нарушения штраф удваивается, а сам подросток может быть поставлен на профилактический учет, что, в свою очередь, негативно скажется на его будущем.

Кроме того, как отмечает департамент полиции, с начала года к административной ответственности уже привлечены более 30 владельцев увеселительных заведений. Многие предприниматели, стремясь к прибыли, не задумываются о безопасности несовершеннолетних, которые могут стать жертвами правонарушений на улице, возвращаясь домой в темное время суток.

«Проблема усугубляется тем, что подростки порой используют поддельные документы, чтобы обмануть сотрудников. Поэтому полицейские настоятельно рекомендуют администрациям заведений проверять оригиналы документов, а не доверяться фотографиям на экранах телефонов. Эта ситуация должна стать предупреждением для родителей и владельцев развлекательных заведений: безопасность подростков — прежде всего. Только совместными усилиями можно предотвратить подобные инциденты и обеспечить детям безопасное детство», — сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Что нужно знать владельцам недвижимости

Следующая новость

Еще одна школьница разбилась насмерть, упав с высоты