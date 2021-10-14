Покров Пресвятой Богородицы 2021: что можно, нельзя делать, приметы

Покров Пресвятой Богородицы из года в год православные отмечают 14 октября. Праздник входит в число 12 великих церковных праздников в году, более того — Покров является последним из них в 2021 году.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
- Как и у любого большого церковного праздника, у Покрова есть свои традиции. Например, в этот день обязательно нужно помолиться Богородице. Считается, что после этого, она будет защищать вас целый год. Лучше всего делать это в храме, на праздничном богослужении и поставить свечку у иконы, но можно и дома. Незамужние девушки в этот праздник молятся о замужестве. Также следует пойти в храм на богослужение, поставить свечку Богородице и попросить ее о счастливой семейной жизни, передает tvsamara.ruНа Покров по традиции пекут блины и оладьи. В народе верят, что запах выпечки дома в этот день задабривает домового. А также делали особый хлеб, чтобы привлечь суженого. Еще один ритуал был именно с блином. Девушка разрывала его на две части. Одну половину съедала сама, а другую отдавала птицам. Считалось, что те отнесут ее любимому.
Отмечали праздник народными гуляниями и свадьбами. Верили, что заключенный в этот день брак будет крепким и долгим. А вот отказывать сватам было нельзя, иначе три года замуж не выйдешь. Девушкам в этот день надо было веселиться смеяться, тогда она очень быстро найдет жениха.
Чтобы избавить детей от болезней, мать обливала на пороге дома ребенка родниковой водой, а потом заворачивала в белую простыню. Укрывать ею малыша нужно было три ночи подряд.
А еще на Покров выметали недуги из дома. Покупали новый веник и собирали им мусор в каждом углу. Затем складывали его в мешочек и бросали в реку.
Чтобы очистить жилище от зла, над входной дверью вешали небольшое зеркальце. Верили, что, если оно разобьется, то быть беде.
Но если в этот день свои запреты. Они хоть и не многочисленные, но обязательные и строгие. Так, нельзя работать по дому (стирать, убирать, мыть полы, шить и вязать). Праздничный день стоит провести в кругу семьи, сходив утром на праздничную службу.
Запрещен в праздник Покрова любой негатив: нельзя ругаться, сквернословить, повышать голос, сердиться даже в душе. Не омрачайте светлого праздника злобой и нетерпением.
По народной традиции, в Покров нельзя отказывать сватам. Приметы гласят, что если незамужняя девушка решится на такое, три ближайших года она точно не найдет себе мужа. Истинно верующим строжайше запрещено ворожить и гадать, заниматься магией.
Нельзя на Покров брать и давать деньги в долг — по народным поверьям, это с большой вероятностью может испортить отношения между людьми, решившимися на займ в великий праздник.
Существуют и особые погодные приметы на 14 октября. , например наши предки говорили :»Зима приходит на Покров». Этот праздник — первый в череде зимних народных и церковных торжеств. Он почти совпадает с серединой календарной осени, и по погоде в этот день судят о том, какой будет наступающая зима.
- Если ветер дует с востока или запада — жди суровую зиму, если с юга — мягкую, если с севера — снежную.
- Если к Покрову листья с деревьев полностью облетят — зима будет легкой, снежной. Если останутся — придут сильные морозы.
- Журавли улетели до наступления праздника — зимой будет холодно, после него — тепло.
- Снег выпал на Покров — Дмитриев день (8 ноября) тоже снежный будет.
- Если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области