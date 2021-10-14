Покров Пресвятой Богородицы 2021: что можно, нельзя делать, приметы

Отмечали праздник народными гуляниями и свадьбами. Верили, что заключенный в этот день брак будет крепким и долгим. А вот отказывать сватам было нельзя, иначе три года замуж не выйдешь. Девушкам в этот день надо было веселиться смеяться, тогда она очень быстро найдет жениха.

Чтобы избавить детей от болезней, мать обливала на пороге дома ребенка родниковой водой, а потом заворачивала в белую простыню. Укрывать ею малыша нужно было три ночи подряд.

А еще на Покров выметали недуги из дома. Покупали новый веник и собирали им мусор в каждом углу. Затем складывали его в мешочек и бросали в реку.

Чтобы очистить жилище от зла, над входной дверью вешали небольшое зеркальце. Верили, что, если оно разобьется, то быть беде.

Но если в этот день свои запреты. Они хоть и не многочисленные, но обязательные и строгие. Так, нельзя работать по дому (стирать, убирать, мыть полы, шить и вязать). Праздничный день стоит провести в кругу семьи, сходив утром на праздничную службу.

Запрещен в праздник Покрова любой негатив: нельзя ругаться, сквернословить, повышать голос, сердиться даже в душе. Не омрачайте светлого праздника злобой и нетерпением.

По народной традиции, в Покров нельзя отказывать сватам. Приметы гласят, что если незамужняя девушка решится на такое, три ближайших года она точно не найдет себе мужа. Истинно верующим строжайше запрещено ворожить и гадать, заниматься магией.

Нельзя на Покров брать и давать деньги в долг — по народным поверьям, это с большой вероятностью может испортить отношения между людьми, решившимися на займ в великий праздник.

Существуют и особые погодные приметы на 14 октября. , например наши предки говорили :»Зима приходит на Покров». Этот праздник — первый в череде зимних народных и церковных торжеств. Он почти совпадает с серединой календарной осени, и по погоде в этот день судят о том, какой будет наступающая зима.