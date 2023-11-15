Покупают ли сейчас жильё за пенсионные

В III квартале рынок недвижимости снова получил допинг в виде пенсионных. В этот раз в кампании участвовали пенсионеры по выслуге лет. Поправки в Социальный кодекс позволили им снять накопленную сумму полностью. Естественно, это повлияло на спрос и рынок.

Эксперты Krisha.kz выяснили, как менялась ситуация, что происходит сейчас и чего ожидать далее.

Кто такие пенсионеры по выслуге лет

Это:

— военнослужащие, кроме срочников;

— полицейские, военные курьеры.

Подробнее — в ст. 212 Социального кодекса.

Что произошло

Изъятие пенсионных на улучшение жилищных условий активизировалось с июля этого года. Если после повышения порогов достаточности в апреле 2022 года казахстанцы изымали по 6-7 млрд тенге в месяц, то в июле этого года сумма выросла до 28 млрд.

Данные, которые предоставил ЕНПФ по официальному запросу Krisha.kz, говорят о том, что в июле количество заявок на вывод денег на жильё превысило январские запросы почти в шесть раз.

Как это повлияло на рынок

Изъятия пенсионных отразились на спросе. По итогам десяти месяцев максимальное количество сделок зарегистрировано в августе.

Если учесть, что после подачи заявки цель по жилью нужно подтвердить, то есть предоставить документы, в течение 20 дней, то, по всей вероятности, этим и объясняется августовский пик по сделкам.

Рост спроса не повлиял на цены. Ситуация стабильна во всех регионах, даже есть небольшое снижение. Возможно, причина в том, что в этот раз кампания прошла без информационного ажиотажа.

За десять месяцев этого года ЕНПФ исполнил 79 073 заявки на примерно 134 млрд тенге.

Закончилась ли новая волна изъятий

За четыре месяца действия Социального кодекса, с 1 июля по 31 октября, фонд отработал 19 890 заявлений на улучшение жилищных условий от пенсионеров по выслуге лет. Сумма составила 35.9 млрд тенге.

Всего в Казахстане было 62.4 тыс. пенсионеров по выслуге лет (по состоянию на август 2023 года). Общая сумма на их счетах составляла 91.04 млрд тенге.

То есть пенсионеры по выслуге лет уже изъяли третью часть своих накоплений.

Влияние этой кампании на рынок жилья постепенно снижается, но пока не иссякло и ещё будет влиять на спрос.

Сколько пенсионных осталось у казахстанцев

Суммы накоплений казахстанцев:

Свыше 10 млн накоплений на пенсионных счетах имеют 43 424 человека.

От 5 до 10 млн — 673 441 чел.

От 1 до 5 млн — 4 053 226 чел.

До 1 млн — 6 274 570 чел.

Всего в ЕНПФ зарегистрировано 11 млн счетов.

Топ-5 целей по жилью

С июля по октябрь самыми приоритетными целями по жилью были:

1. Полный выкуп — 27.8 % от всех исполненных заявлений.

2. Депозиты в Отбасы банке — 25.4 %.

3. Частичное погашение ипотеки в Отбасы банке — 21 %.

4. Частичное погашение ипотеки в коммерческих банках — 17.7 %.

5. Первоначальный взнос по ипотеке — 1.7 %.

Подать заявку на использование пенсионных можно на платформе www.enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП.

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