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Покупать арбузы рано. Департамент санэпидконтроля предупреждает жителей Костанайской области

Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля предупреждают, что употреблять арбузы пока рановато.

Дело в том, что содержание нитратов в этой ягоде, скорее всего, будет превышено.

«К сожалению, увлечение ранними арбузами и дынями может привести к недомоганию и отравлению. Все из-за того, что повышенного содержания нитратов и различных стимуляторов роста, которые производители добавляют в почву для увеличения скорости произрастания и увеличение массы плодов», — говорит главный специалист департамента санэпидконтроля Костанайской области Каламкас Тулепбергенова.

Поэтому специалисты рекомендуют костанайцам при покупке раннеспелых арбузов спрашивать у продавца документы, свидетельствующие о качестве продукции. Ведь они выдаются только после проведенных лабораторных обследований. При этом, как показал наш опрос, люди и сами не спешат покупать арбузы так рано.

«Мы их не берем. На своем горьком опыте убедилась. Начинаем покупать где-то в августе и середине августа».

«Кто-то покупает, смотрю люди покупают, их устраивает, но я в целях самосохранения то, что все равно обычно считалось, что они накачены нитратами в советское время, поэтому я не рискую, я лучше попозже».

«Сезон арбузов начинается в августе, я считаю».

Как отмечают специалисты, сейчас арбузы к нам везут из южных областей страны. Они вызревают, конечно, раньше, костанайские на прилавках могут появиться и в конце июля, начале августа. Но знать наверняка, какой именно перед вами арбуз, вы не можете. Поэтому каждый человек решает сам, когда и какой арбуз ему покупать.

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