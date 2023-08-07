Покупатели могут остаться без квартир в Костанае

В Казахстане НАО «Правительство для граждан» отказалось регистрировать договора купли-продажи квартир от застройщиков многоэтажных жилых домов с условной долей земельного участка. Чем это может обернуться, узнал корреспондент inbusiness.kz.

Для решения вопроса Региональная палата предпринимателей Костанайской области провела отраслевой совет по вопросам строительства, куда пригласила все заинтересованные стороны.

Эксперты Палаты и Ассоциация строителей области считают действия НАО незаконными. Так как, согласно статье 52 Земельного кодекса РК права собственности на строение влекут право собственности на земельный участок, и данные права неотделимы друг от друга. Передача прав на имущество без земельного участка запрещена и влечет за собой передачу земли. Кроме того, такие действия повлекут не только нарушения прав предпринимателей, но и тысячи покупателей квартир не смогут получить квартиры от застройщиков.

«Эти проблемы начались после объединения двух платформ — кадастра недвижимости и земельного. Для его решения НАО «Правительство для граждан» необходимо устранить недочеты объединенной платформы и оказывать данную государственную услугу в полном объеме, предусмотренную действующим законодательством», — считает исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина Викулова.

Ранее сообщалось, что более 4 тыс. квартир планируется сдать в эксплуатацию в Костанайской области. А половина строящихся объектов работают вне закона о долевом участии, и большая их часть сконцентрирована в Астане, что в условиях падения спроса создает для них риски банкротства.

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